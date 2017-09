Ugnano, botte tra gruppi di giovani alla Casa del popolo

Botte tra giovani alla Casa del popolo di Ugnano. Ieri un gruppo di 19enni, circa una decina, è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Quest'ultimi, circa una quindicina, dopo una cena in pizzeria hanno colpito i ragazzi mentre questi si trovavano nella parte esterna della struttura. In particolare uno di loro, un 19enne, è stato preso alle spalle e colpito. La situazione è diventata talmente incandescente, sono volati sedie e tavolini, che il gestore del circolo ha fatto barricare i giovani aggrediti nel bar.

Sul posto sono accorse due volanti della polizia. Gli aggressori si sono però dileguati prima dell'arrivo delle pantere. Sembra che alla base della lite ci sia stato un battibecco per una ragazza. Alcuni degli aggrediti, raggiunti anche da dei colpi al volto, sono finiti in ospedale ma non avrebbero riportato lesioni. Il 19enne aggredito ha invece riportato una prognosi di 8 giorni. La polizia sta indagando sull'accaduto.