Uffizi, Nardella sull'addio di Schmidt: “Pensare al futuro”

Iniziare subito a pensare al successore di Eike Schmidt, l'attuale direttore tedesco degli Uffizi, per superare il momento di incertezza causato dall'annuncio, pochi giorni fa, che Schmidt lascerà l'incarico a novembre del 2019, dopo un solo mandato alla guida della Galleria.

A proporlo è il sindaco Dario Nardella, questa mattina a margine di un incontro con la stampa. “Non conosco i dettagli del contratto austriaco (Schmidt andrà a dirigere il Kunsthistorisches di Vienna a partire dal 2020, ndr), ma mi auguro che il ministero possa assicurare che non ci sia un vuoto tra i passaggi da un direttore all'altro. Potrebbe essere utile iniziare subito con una procedura di selezione internazionale per continuare il lavoro fatto”, ha detto Nardella.

Il sindaco si è anche detto “preoccupato per questo annuncio così in anticipo” (il mandato scade tra oltre 2 anni, ndr), auspicando che “questo elemento non tolga autorevolezza a Firenze. Ci sono grandi progetti per il museo, come come il raddoppio degli spazi espositivi”.

“Farò di tutto per far sì che l'elemento di incertezza venga superato – ha concluso il sindaco -. Gli Uffizi non possono stare 'a bagno Maria' per un anno e mezzo. Mi aspetto che il direttore non solo prosegua la collaborazione ma che la rafforzi e che porti a termine i progetti per il bene di Firenze e dell'Italia”.