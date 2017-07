Uffizi, stangata sul biglietto contro l'assalto dei turisti

Un salasso contro l'assalto dei turisi in alta stagione. E' la soluzione a cui starebbe pensando la direzione degli Uffizi secondo l'anticipazione che riporta oggi il Corriere Fiorentino. Sarebbe di 20 euro il prezzo che fisserebbe il direttore Eike Schmidt, oltre ai 4 euro di prenotazione, per entrare nella Galleria degli Uffizi in periodo di alta stagione.

Il nuovo tariffario sarebbe già pronto. L'aumento del biglietto, che oggi costa 8 euro, dovrebbe scattare dal primo marzo 2018. In bassa stagione, da novembre a febbraio, invece i visitatori potranno beneficiare di sconti che arriveranno fino anche al 50%. Schmidt, che conferma le modifiche, intende in questo modo adeguare i prezzi della Galleria degli Uffizi a quelli di altri grandi musei europei come il Louvre di Parigi e il Prado di Madrid.