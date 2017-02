Uffizi, la Galleria sbarca su Google: capolavori esplorabili dal web

Le Gallerie degli Uffizi, già partner del progetto Google Arts & Culture nel mondo, rafforzano la collaborazione con il Google Cultural Institute e presentano nuove mostre digitali disponibili on line su www.uffizi.it e g.co/uffizigallery.

Le mostre digitali, disponibili su Google Arts and Culture, includono 73 dei capolavori più conosciuti custoditi nel Museo, tra cui il Gigapixel della Nascita di Venere di Sandro Botticelli.

Gli utenti, da ogni parte del mondo, potranno lasciarsi ispirare dal famoso dipinto attraverso un tour su Google Cardboard, scoprire i dettagli di dipinti come La Maestà di Santa Trinità di Cimabue e La Liberazione di Andromeda di Piero di Cosimo.

Gli utenti potranno inoltre scoprire alcuni dei lavori più significativi di Amico Aspertini e Federico Barocci, dalla collezione del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi (GDS).

L’annuncio giunge a conclusione, ieri, dell’evento “Digital Meets Culture: What Direction for the Future”, un summit di due giorni organizzato in partnership con Google per affrontare temi diversi dalla conservazione e all’accessibilità del patrimonio culturale, sino all’impatto economico che il digitale può avere nella cultura.

“Siamo fieri di aver ospitato agli Uffizi il primo summit mondiale Digital Meets Culture con i maggiori esperti internazionali”, afferma il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Nell'incontro si è parlato di come la tecnologia possa promuovere la diversità preservando e proteggendo le culture locali, e di come il digitale possa diventare un amplificatore in grado di rendere la cultura motore di crescita economica.