Ieri pomeriggio i carabinieri hanno fermato un 43enne marocchino sorpreso mentre portava via il portafogli ad un turista tedesco che usciva dalla Galleria degli Uffizi. I militari, prima che il ladro potesse far perdere le sue tracce tra la folla, lo hanno bloccato. L'uomo, noto per reati nell'ambito degli stupefacenti, è finito in manette con l'accusa di furto.