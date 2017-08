Ucciso in Spagna, il locale: "Noi estranei"

Il Comune di Lloret de Mar ha stabilito la chiusura precauzionale della discoteca St Trop, dove tra venerdì e sabato il 22enne di Scandicci - Niccolò Ciatti - è stato brutalmente aggredito da tre giovani ceceni. Aggressione per cui è finito in coma all'ospedale di Girona e poi è deceduto dopo meno di 24 ore. La chiusura, fa sapere il Comune, sarebbe da rincondurre a gravi anomalie sulla sicurezza del noto locale della Costa Brava.



Intanto i gestori del locale hanno pubblicato un lungo post su Facebook in cui si dicono vicini alla famiglia. "Dalla discoteca St. Trop' di lloret de mar vogliamo far sentire le nostre condoglianze alla famiglia del giovane deceduto la scorsa notte di sabato 12 agosto. Come abbiamo già sostenuto in varie dichiarazioni tramite il nostro rappresentante legale, condanniamo con forza i fatti e insistiamo sul fatto che l'unico responsabile è l'autore materiale. Siamo rimasti a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa in cui possiamo esservi d'aiuto".