Sesto Fiorentino: ubriaco molesta i clienti di un ristorante

Un ubriaco di origine domenicana ha molestato i clienti all'interno di un ristorante. All'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Signa, poi, si è scagliato contro di loro colpendone uno con calci e pugni. E' stato per questo motivo arrestato un uomo di 43 anni. L'episodio è avvenuto a Sesto Fiorentino, in un ristorante di via Togliatti.

L'uomo era già noto per i suoi precedenti: l'accusa è per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere ha riportato lievi lesioni. Gli altri ospiti del locale hanno concluso la serata in tranquillità.