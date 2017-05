Paura in strada: ubriaco imbocca controsenso il Viadotto dell'Indiano

Ieri mattina, intorno alle 7, un cittadino peruviano di 48 anni ha imboccato la rampa del viadotto dell'Indiano controsenso. Fortuna ha voluto che la polizia si trovasse in zona. Una volante si è lanciata all'inseguimento dell'auto: intimando subito l'alt al conducente sudamericano. Solo il caso ha voluto che qualcuno, auto e scooter, non impegnassero la rampa che sbuca su Via Martucci.



Gli agenti hanno poi effettuato i test alcolemici. Il 48enne aveva un tasso di alcol nel sangue oltre sei volte il limite: oltre 3g/l. Gli agenti gli hanno quindi ritirato la patente al guidatore oltre a denunciarlo per guida in stato di ebbrezza.