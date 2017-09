Ubriaco finisce in Arno: scattano i soccorsi 

Ieri notte un cittadino degli Emirati Arabi, ubriaco, è stato notato mentre barcollava sulla spalletta dell'Arno all'altezza di Ponte Santa Trinita. Mentre sul posto arrivano i soccorsi il ragazzo è precipitato in acqua. Il giovane è riuscito a nuotare fino a riva dove è stato recuperato e soccorso da vigili del fuoco, polizia e 118. Solo poche ore prima, intorno alle 17, un 42enne romeno era caduto in acqua ai piedi di Lungarno Diaz. Anche in questo caso l'uomo era riuscito a raggiungere incolume la riva.