Borgo Albizi: ubriachi molesti all'interno del pub 

Ieri sera due cittadini albanesi sono stati denunciati dopo aver lanciato un bicchiere contro il titolare di un pub di Borgo Albizi. Scatto di rabbia legato al fatto che la vittima si era rifiutato di servirgli da bere vedendoli già ubriachi. Il titolare non è rimasto ferito solo perché il bicchiere si infranto su una spina. Subito è intervenuto il personale di vigilanza, poi la polizia che ha denunciato i due, di 27 e 32 anni, per minacce e violenza. Uno è stato anche sanzionato per ubriachezza.