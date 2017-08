Borgo Pinti, segue turista fin dentro al palazzo e la rapina con pistola

Ha seguito una turista sudamericana fino alla sua abitazione fiorentina in Borgo Pinti. Poi, una volta avvicinata la vittima nel vano scale del palazzo, l’avrebbe minacciata con una pistola, strappandole via la borsa.

E’ questa la ricostruzione della Squadra Mobile di Firenze, in merito ad un episodio denunciato lo scorso 14 luglio alla questura di via Zara. Il rapinatore si sarebbe infine dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, con un bottino di 500 euro in contanti ed un Iphone di ultima generazione.

Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile hanno passato al setaccio ogni singolo fotogramma del sistema di videosorveglianza cittadino, riuscendo, in poco tempo, a dare un volto al soggetto che ritengono essere il protagonista della vicenda.

L’uomo ripreso nelle immagini secondo gli inquirenti corrisponderebbe ad un cittadino marocchino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine con i suoi ben 23 alias.

Rintracciato nei giorni scorsi in strada dalla Polizia di Stato nella centralissima zona di Sant’Ambrogio, l’uomo è stato successivamente riconosciuto anche dalla turista come l’autore materiale della rapina subita dalla donna lo scorso 14 luglio.

Al momento il Gip presso il Tribunale di Firenze ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.