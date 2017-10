Turista morto a Santa Croce, il Comune: "Non saremo parte civile"

"Il Comune sta valutando di non costituirsi parte civile perché la colposità di questa tragedia ci spinge al momento a considerarla una terribile fatalità. Chiaramente questa valutazione è assoggettata anche a quanto emergerà nel prosieguo delle indagini". Lo ha detto oggi in consiglio comunale la vicesindaca Cristina Giachi.

Giovedì scorso il turista catalano Daniel Testor Schnell è morto mentre visitava la basilica di Santa Croce a causa della caduta di un elemento in pietra dal soffitto della chiesa. L'inchiesta per omicidio colposo è stata aperta subito dopo il tragico episodio. Al momento sono iscritti nel registro degli indagati la presidente dell'Opera di Santa Croce Irene Sanesi, il segretario generale Giuseppe De Micheli, il responsabile tecnico Marco Pancani e l'architetto Laura Mannucci titolare della ditta che per ultima si è occupata della manutenzione della basilica. L'azienda di Mannucci avrebbe restaurato la parte del transetto destro, dove è avvenuto il distaccamento, circa una settimana prima. L'imprenditrice è l'ultima ad essere stata iscritta nel registro degli indagati.

Non è ancora stato reso noto quando la chiesa sarà riaperta al pubblico.