Movida in Santa Croce: turista derubata in strada

Ieri notte una turista americana di 20 anni è stata derubata in Via delle Seggiole da un uomo, descritto come un nordafricano con in testa un cappellino, che le ha strappato la borsa al cui interno via erano contanti, carte di credito e documenti. Sul posto è intervenuta la polizia.



Sempre nella serata di ieri, accesa lite tra due uomini in Via Verdi scaturita per futili motivi: un 35enne marocchino è stato accompagnato all'ospedale di Santa Maria Nuova per farsi medicare.