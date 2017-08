Non si trova la turista fiorentina dispersa sulle Dolomiti

Carla Fredducci, la donna di 58 anni di Sesto Fiorentino che era in vacanza sulle Dolomiti, non è ancora stata trovata. Da quasi 5 giorni Soccorso alpino, Soccorso della Guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri forestali la stanno cercando.

La donna aveva contattato il 118, dicendo di essersi smarrita nella zona del Bosconero e di essersi fatta male alle braccia, dopo essere caduta. La telefonata è avvenuta alle 15 e 40 di lunedì, ma da quel momento in poi non ci sono stati altri contatti.

I soccorsi stanno setacciando l'intera area anche con l'ausilio degli elicotteri. Non è stato trovato niente che potesse far risalire alla Fredducci. Di notte il Soccorso alpino ha sospeso le ricerche mentre i vigili del fuoco sono andati avanti anche nel corso della notte, con un presidio.

Ieri mattina è stato tenuto un vertice in prefettura a Belluno dove è stato deciso che tutte le forze impegnate in questi giorni proseguiranno le ricerche almeno fino a sabato poi decideranno come proseguire.

