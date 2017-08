Estate 2017, segno positivo per il turismo in Toscana

Il turismo italiano quest'estate è caratterizzato dal segno positivo ed anche in Toscana si registra un'estate di successo. Alla vigilia di Ferragosto dalle città d'arte a quelle sulla costa e in montagna si registra il quasi tutto esaurito. Federalberghi ha diffuso dati che indicano l'aumento degli italiani in vacanza, rispetto ad un anno fa, e la conferma del turismo internazionale.

L'assessore regionale Stefano Ciuoffo ha dichiarato che "sta andando addirittura meglio rispetto alle stime positive che avevamo dato a inizio estate, che si attestavano su un +2,5%. È confermato l'amore degli stranieri per la nostra regione, ma c'è da dire che sono tornati in forza gli italiani".

Gli imprenditori investono sulla qualità dell'offerta

Le imprese turistiche toscane stanno investendo per migliorare la qualità del servizio offerto, questo è quanto risulta da un'indagine del Centro studi turistici di Firenze condotta per Confesercenti.

Quattro imprenditori su cinque hanno dichiarato di aver investito per migliorare la propria struttura (75,6% la media nazionale), e oltre la metà ha puntato sullo sviluppo di nuove tecnologie sia come servizio offerto al cliente, sia per l'ottimizzazione dell'attivita' (42,1% la media nazionale), aggiunge l'assessore.