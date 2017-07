Turismo: Toscana seconda per presenze e prima per "like"

Il turismo continua ad essere un volano importantissimo per il nostro Paese e vale oltre 70 miliardi di euro (ovvero il 4,2% del Pil) che salgono a 172,8 miliardi di euro (il 10,3% del Pil) se si aggiunge anche tutto l’indotto. In questo contesto la Toscana con oltre 44,3 milioni di presenze, è la seconda regione più turistica d’Italia, dopo il Veneto che ne conta 63,2 milioni. A confermare questi dati è il Rapporto sul Turismo 2017, curato da UniCredit in collaborazione con Touring Club Italiano, nel quale vengono analizzati i dati più recenti e le tendenze del settore turistico sia nel mondo che nel nostro Paese, con un’attenzione particolare alle diverse performance regionali.

Il turismo si conferma come un settore rilevante nell’economia toscana, ancora con grandi potenzialità e significativi margini di crescita. Per quando riguarda l’offerta ricettiva, nel 2015 la Toscana si è attestata al 3° posto in Italia per numero di esercizi turistici (13.217) e al 2° posto per numero di letti totali (548.590). Sulla base poi delle presenze turistiche (che nel 2015 sono state oltre 44,3 milioni) la Toscana si è dunque piazzata al 2° posto in Italia con una crescita nel quinquennio 2010-2015 del 5,6% (4,6% il dato medio Italia). Per quanto riguarda invece la distribuzione percentuale delle presenze turistiche nelle province toscane risulta in testa Firenze con il 30,5% del dato complessivo regionale. I principali mercati esteri di provenienza sono stati, nell’ordine, la Germania (18,0%), gli USA (10,2%) e i Paesi Bassi (8,0%).

Il Rapporto si apre così anche al mondo dei social network e molto interessante è fra l’altro la sezione dedicata alla percezione dell’ospitalità in Italia. Le Regioni d’Italia più recensite nel 2016 rispecchiano in generale le destinazioni nelle quali arrivano più turisti; in questa speciale classifica la Toscana si piazza al terzo posto, preceduta solo dalla Lombardia e dal Veneto, mentre è prima per “like” ricevuti su Facebook e Instagram.