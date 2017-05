Firenze la più amata dai turisti russi: +60%

Tornano i turisti russi in Italia e la città più visitata nel primo trimestre del 2017 è Firenze, che secondo l'ultimo rapporto del portale internet Global Blue fa registrare nel periodo evidenziato un +60% di arrivi dalla Russia.

Secondo il rapporto del portale, “i turisti russi vengono in Italia e a Firenze per acquistare moda e oggetti del lusso, oltre ad amare la cucina italiana”. Per quanto riguarda la nostra città, l'area dello shopping extra-lusso (via Tornabuoni e dintorni) è stata la zona più amata per gli acquisti dei turisti russi (+31%).

Nel portale si 'registrano' anche le spese degli utenti russi, a quanto pare dei veri paperoni: scontrini fino a 900 euro a testa per 'moda e accessori', anche 2mila euro a testa per 'gioielli e orologi'.