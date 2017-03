Turismo, rinnovato l'InfoPoint alla stazione: dalla lingua dei segni alle informazioni in cinese | FOTO

Un canale telefonico dedicato esclusivamente alle informazioni turistiche e culturali, una casella di posta elettronica che risponda in 24 ore alle richieste in nove lingue diverse, una sede rinnovata e informatizzata, noleggio di sedie a rotelle e traduttore telematico per non udenti.

Sono alcune novità del rinnovato InfoPoint di Piazza Stazione 4, inaugurato venerdì mattina, 17 marzo, dalla neo assessora al turismo Anna Paola Concia.

L’InfoPoint ora offre grandi schermi per fornire informazioni pratiche sull’uso della città e un sistema di informazione touch, oltre all'assistenza di personale qualificato. Il rinnovamento è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di 300mila euro del Mibact (Ministero per le attività culturali) al Comune di Firenze.

Fra le novità c’è l’apertura di un contact center turistico che risponde alle domande dei visitatori da tutto il mondo, attivo da febbraio al numero 055000. Il personale risponde alla richiesta di informazioni turistiche e culturali sulla città di Firenze, in cinque lingue, dalle 9 alle 19 tutti i giorni.

Attivata anche la nuova casella di posta touristinfo@comune.fi.it alla quale si potrà scrivere in nove lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, giapponese, russo e arabo. Soprattutto per queste ultime tre lingue la risposta è assicurata entro 24 ore.

Tra i servizi offerti anche il noleggio gratuito di sedie a rotelle e il servizio informativo in LIS (Lingua italiana Segni) per i turisti non udenti.

Nell’InfoPoint di Piazza Stazione nel 2015 sono transitati 393mila utenti, nei primi undici mesi del 2016 398mila. Il 98,8% degli utenti si è dichiarato soddisfatto del servizio ricevuto. “Uno spazio completamente nuovo ed informatizzato - ha detto Concia, alla prima uscita pubblica dopo la nomina in giunta - per rendere Firenze ancora più accogliente ed internazionale”.