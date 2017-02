Turismo, Firenze capitale dei profumi: 3 percorsi inediti tra le più antiche erboristerie

Un itinerario turistico tra le più antiche e storiche profumerie di Firenze. E' 'Firenze città dei profumi', l'itinerario organizzato da Artex-Centro per l'artigianato artistico toscano a Regione Toscana e comune di Firenze.

Il percorso prevede 17 tappe in altrettante officine, profumerie, farmacie, drogherie ed antiche erboristerie che hanno fatto della profumeria un arte. "Un tour che si ricollega agli usi della corte e della nobiltà fiorentina rinascimentali, che usavano il profumo sia per la persona che per l'ambiente. Quando Caterina de' Medici si trasferì alla corte di Francia si portò dietro i suoi profumieri e Firenze divenne la capitale mondiale delprofumo", commentano i promotori dell'iniziativa.

Sono tre gli itinerari proposti: 'La corte dei profumi', 'Il profumo su misura' e 'L'arte degli speziali', che si snodano tra i luoghi più centrali e noti di Firenze (piazza della Signoria, Duomo, Santa Croce) e altri meno noti al turismo di massa (Isolotto, Rifredi, Le Cure), fino all'hinterland (Calenzano e Grassina).

I visitatori potranno varcare la soglia di luoghi storici come la Farmacia Santissima Annunziata, fondata nel 1561 o l'Antica erboristeria San Simone del 1700, per fare due esempi. Prevista una tappa anche allo Stabilimento chimico farmaceutico di via Reginaldo Giuliani. Nei vari percorsi i visitatori potranno incontrare i coloro che i profumi li creano, osservando tecniche e materie con cui i profumi vengono creati.

“L'obiettivo è sviluppare un turismo sensibile alle tradizioni artigianali del territorio”, spiega Alessandro Sorani, presidente di Artex. “Un'iniziativa che promuove un turismo di qualità – commenta l'assessore al turismo Giovanni Bettarini -. Un modo per proporre Firenze fuori dai luoghi comuni e dei percorsi tradizionali del centro storico”. La lista delle profumerie aderenti all'iniziativa e il dettaglio degli itinerari sono consultabili su www.toscana.artour.it.