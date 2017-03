Alta velocità, nuova tegola sul tunnel: da rifare il piano terre di scavo

Aggiornare il piano di smaltimento delle terre di scavo, per la precisione il Put, Piano di utilizzo delle terre, in merito al sottoattraversamento fiorentino dell'alta velocità.

A chiedere l'aggiornamento è il Ministero dell'ambiente. Lo ha comunicato questa mattina l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti, informato dall'Osservatorio ambientale dopo la scadenza dei 90 giorni previsti per il Puc stesso.

La decisione è stata presa dalla commissione tecnica sulla Via, Valutazione di impatto ambientale. Il Put dovrà quindi essere aggiornato tenendo conto delle prescrizioni espresse dalla commissione, in particolare in merito alla gestione dei materiali provenienti dallo scavo della fresa (il problema è se debbano essere considerati rifiuti speciali oppure no, nel primo caso lo smaltimento è molto più costoso).

“Il Comune ha fatto la sua parte, se c'è un problema con le terre di scavo – ha liquidato l'argomento il sindaco Dario Nardella intervenendo su RadioFiesole -, lo risolveranno con il ministero dell'ambiente le ditte incaricate dei lavori”.