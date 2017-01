Via della Scala, si rompe un tubo: traffico paralizzato

Ennesima, verrebbe da dire quotidiana, situazione di paralisi del traffico fiorentino. Oggi la causa è la rottura di un tubo di Publiacqua in via della Scala, questa mattina: è stata dunque chiusa, all'altezza del civico 117, la corsia per i veicoli privati e revocata la corsia peferenziale da via Rucellai.

Bus e auto si sono mescolati dunque nella stessa corsia ed il risultato è stato il caos totale in tutta la zona della stazione, con auto e bus incolonnati e fermi da via della Scala a via Valfonda fino a via Nazionale. Dove la paralisi è completa, tanto che nella nota diramata dal Comune l'appello di Palazzo Vecchio non potrebbe essere più chiaro: “Non utilizzate via Nazionale per andare alla stazione”.

In via della Scala sono intanto al lavoro i tecnici di Publiacqua: l'intervento durerà una settimana. Palazzo Vecchio ha inviato alcuni vigili a cercare di far scorrere il traffico. Impresa a dir poco ardua.