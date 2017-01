Trump, l'imam di Firenze: "Incomprensibile islamofobia"

Fioccano critiche sul decreto del neo presidente americano Donald Trump che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana (Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria, Yemen). Un decreto che ha avuto ripercussioni in tutto il mondo, con numerosi casi di passeggeri a cui è stato impedito l'imbarco sul proprio volo.



E un "appunto" arriva anche dalla nostra città. In una nota l'imam di Firenze, Izzeddin Elzir, in veste di presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane critica il provvedimento del presidente a stelle e strisce. "Abbiamo accolto la notizia di Trump a presidente della più grande potenza mondiale senza nessun pregiudizio nonostante i toni usati in campagna elettorale. Mi ritrovo purtroppo oggi a non riuscire a capire l'islamofobia che sembra guidare le prime mosse del presidentedegli Usa".

"Qual è la ratio - prosegue Elzir - che anima tanta chiusura verso la nostra religione e in particolar modo verso alcuni Stati che stanno vivendo il dramma della guerra e che chiedono solo di essere accolti in pace? Non la capisco perchè non mi ritrovo nella selezione della lista dei Paesi ''soggetti a pericolo jihad'' rispetto ad altri Stati con cui l'America

commercia e traffica senza timore alcuno. Sono i soldi, l'ipocrisia e la menzogna - continua il presidente dell'Ucoii - a generare i grandi conflitti di cui oggi il Medio Oriente è ancora vittima. È di ciò che il mondo deve avere paura e a cui deve prestare attenzione. Non di un uomo che attraversa il globo in cerca di pace e che prega un dio diverso dal Paese che lo ospita".