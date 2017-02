Trump, fiorentino con moglie iraniana 'intrappolato' a New York

Lui è fiorentino doc, nato e cresciuto in riva all'Arno. Lei è cittadina svedese, ma ha visto la luce in Iran, dove è rimasta fino all'età di 3 anni. E' la storia di Guido e Micaela, sposatisi a Firenze nel 2015 e ora 'intrappolati' a New York dal 'muslim ban', il divieto di ingresso in Usa per i cittadini provenienti da 7 Paesi dell'area medio-orientale emesso dal neo presidente americano Donald Trump.

“Mia mogie ha cittadinanza e passaporto svedesi, è nata Iran ma con quel Paese non ha più nulla a che fare. E' davvero assurdo”, commenta il 35enne, trasferitosi nella Grande Mela assieme alla moglie un anno e mezzo fa. Non possono più lasciare il Paese: o meglio, se lo facessero, per lui non ci sarebbero problemi, ma lei resterebbe fuori e perderebbe il lavoro.

“A marzo volevamo visitare la famiglia di mia moglie in Svezia. Niente da fare: Micaela non potrebbe rientrare in territorio americano. Non possiamo oltrepassare il confine, nemmeno andare in Canada o in Messico”, spiega Guido, che, come la partner, lavora nel mondo della finanza.

Allo stesso modo, i familiari della 34enne, pur essendo anche loro divenuti cittadini svedesi, non possono andare a trovare la figlia. Un'amica della coppia, residente in Svezia ma nata in Iran, stava pensando di visitarli, ma dall'ambasciata Usa le hanno sconsigliato di partire e il viaggio è saltato.

“Non mi sento più accettata né benvoluta, in un Paese dove lavoro e pago le tasse regolarmente – commenta Micaela -. Non posso più viaggiare né visitare la mia famiglia, mi sento intrappolata e discriminata”.

Le nuove norme resteranno in vigore 90 giorni, poi chissà. “La situazione non è certo bella. Se dura solo per tre mesi va bene, altrimenti, se queste assurde norme saranno rinnovate - concludono i due -, addio America”.