Empoli, finti addetti Enel: attenti alle truffe

Nuovo allarme truffe ad Empoli. Lo segnala Enel, che con una nota, diramata dopo alcune segnalazioni, mette in guardia su 'sedicenti addetti energetici' che chiedono di poter effettuare verifiche delle bollette o del contatore.

Questi i consigli dell'azienda per non cadere nelle truffe: pretendere sempre l'esibizione del tesserino Enel di riconoscimento, con logo aziendale, foto e dati di riconoscimento; chiedere riferimenti specifici del soggetto chiamante; se si riceve una mail sospetta, non si cliccare i link presenti all’interno dei testi, né aprire o scaricare gli allegati; non accettare nessuna transazione economica a domicilio: nessuna forma di riscossione o restituzione di denaro viene effettuata a domicilio; tenere a mente che nessun oggetto di valore, quale oro o argento, può essere richiesto come forma di pagamento.