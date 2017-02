Rufina, compra 120 bottiglie di vino con assegno falso: denunciato 59enne

E' stato denunciato ieri dai carabinieri di Rufina un 59enne della zona, dopo un tentativo di truffa ai danni di un'azienda agricola.

L’uomo, lo scorso 6 febbraio, si era fatto consegnare 120 bottiglie di Chianti Rufina, per un valore commerciale di circa 900 euro, pagando con un assegno scoperto, poiché proveniente da un conto corrente estinto.

Per il 59enne è la seconda truffa. La prima risale allo scorso 26 settembre, quando si fece consegnare derrate alimentari per 1.000 euro: in quel caso l'uomo pagò con un assegno di un libretto rubato. All’epoca fu denunciato per truffa e per ricettazione.