Novoli, truffa della finta vicina di casa: 3 colpi a segno

Tre colpi in una settimana con la tecnica della finta vicina di casa. Ieri l'ultimo caso in Via Umberto Maddalena dove una donna di circa 30 anni ha avvicinato un'anziana dicendole di essere una nuova coinquilina del palazzo e che le era caduto un braccialetto d'oro dal terrazzo sottostante, ovvero quello della vittima.

Scusa con cui è riuscita a farsi aprire la porta e, lasciandola socchiusa, far entrare anche il complice che ha messo a soqquadro la camera mentre la malvivente distraeva la vittima. Ieri sono stati portati via monili per circa 3mila euro. Questa stessa tecnica, anche la descrizione della donna combacierebbe, è stata utilizzata martedì scorso in Via Maccari per portar via alcune centinaia di euro ad un'anziana del '31. E due giorni prima in Via Andrea di Bonaiuto, dove una 83enne è stata raggirata da questa stessa coppia. Sui casi indaga la polizia.