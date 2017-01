Reggello, truffe agli anziani: si spaccia per carabiniere ma arriva quello vero

Si spacciava come ufficiale dei carabinieri, allo scopo di truffare anziani e derubarli di denaro contante e gioielli.

L'uomo, un 30enne di origine campana, ieri mattina ha telefonato a tre anziani di Reggello, due donne e un uomo, di età compresa tra i 71 e gli 86 anni.

Ai tre anziani l'uomo, aiutato da un complice, ha riferito che i rispettivi figli avevano avuto un incidente stradale ed erano stati trattenuti in caserma: per non avere guai i tre anziani avrebbero dovuto pagare una grossa somma in contante o in gioielli.

Gli anziani però non ci sono cascati e hanno chiamato i carabinieri, quelli veri, che così hanno potuto rintracciare il truffatore. Il 30enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Il complice invece non è stato ancora trovato.