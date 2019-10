Scuola, il tribunale: "Il lavoratore va reintegrato dopo il licenziamento"

Reintegrato il dipendente dell'Istituto Lorenzo de' Medici di Firenze. Lo fa sapere in una nota la Cgil. Gli avvocati del lavoratore - Massimo Capialbi ed Arnaldo Dettori - avevano chiesto al giudice di accertare la natura del licenziamento del dipendente verificatosi dopo che l’azienda ha contestato al docente di aver inviato ai propri colleghi, sulle loro caselle di posta elettronica aziendale, l’invito a partecipare ad un'indagine promossa – tra gli altri – dalla Flc Cgil per approfondire le condizioni lavorative nei programmi Study Abroad a Firenze e in Toscana.

Il giudice ha accolto il ricorso dichiarando nullo il licenziamento e ha condannato Lorenzo De’ Medici s.r.l. a reintegrare il lavoratore, a risarcire il danno causato dalla mancata retribuzione e a sostenere tutte le spese della lite. Nella sentenza il licenziamento sarebbe stato giudicato discriminatorio perché "comminato per punire il lavoratore per aver svolto attività sindacale in azienda".