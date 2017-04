Trespiano, sola con i figli trova i ladri in casa nella notte

Ieri paura in un'abitazione di Via di Capornia quando una donna, madre di due figli piccoli, si è trovata di fronte una sagoma di un uomo nel cuore della notte. La quarantenne si è subito barricata in camera da letto dove si trovavano in figli. Da qui ha chiamato il 113. Intanto l'uomo, non è ancora chiaro se avesse un complice, si è allontanato uscendo da una portafinestra. Quando sul posto sono arrivati gli agenti di polizia hanno trovato tutta le stanze della casa rovistate. I malviventi sono entrati da una finestra forzata con un trapano. Quando sono scappati hanno lasciato cadere alcuni portagioie e la borsa della signora.