Treni, investimento sulla linea Firenze-Pistoia

E’ ripresa alle 16.10 la circolazione ferroviaria su entrambi i binari fra le stazioni di Prato e Pistoia, sulla linea Firenze – Pistoia, sospesa alle 14.05 per l’investimento mortale di una persona avvenuto in prossimità di Montale. Coinvolto un treno in trasferimento, senza viaggiatori a bordo, diretto a Pistoia.



Per consentire i rilievi di rito, e in attesa del nulla osta dell’Autorità giudiziaria alla ripresa del servizio, la circolazione era stata inizialmente sospesa su entrambi i binari per poi riprendere, alle 15.05, a senso unico alternato su un solo binario. Ventuno i treni Regionali coinvolti: 13 cancellati interamente o per parte del loro percorso e 8 che hanno registrato ritardi tra 15 e 45 minuti.