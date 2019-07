Antonacci e Pausini allo stadio: treni speciali

In tanti sono in attesa del super concerto allo stadio Artemio Franchi di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

Per l’appuntamento di lunedì 8 luglio allo Stadio Franchi di Firenze, Trenitalia ha potenziato il servizio ferroviario, richiesto ed effettuato grazie al sostegno della Regione Toscana, sulle linee per Prato/Pistoia, Arezzo, Pisa/Livorno e Siena ed il servizio metropolitano tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella.

In particolare, per agevolare il rientro degli spettatori a fine serata, saranno disponibili cinque corse in partenza dalla stazione di Firenze Campo Marte.

La prima diretta a Siena in partenza alle 0.38. Il treno fermerà ad Empoli, Ponte a Elsa, Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi.

La seconda diretta ad Arezzo in partenza alle 0.40. Il treno fermerà a Firenze Rovezzano, Compiobbi, Sieci, Pontassieve, S. Ellero, Rignano S/A, Incisa, Figline Valdarno, S. Giovanni Valdarno, Montevarchi, Bucine, Laterina e Ponticino.

La terza diretta a Pisa Centrale e Livorno Centrale via Signa in partenza alle 0.45. Il treno fermerà a Firenze Rifredi, Le Piagge, Signa, Montelupo, Empoli, San Miniato, San Romano, Pontedera, Cascina, San Frediano e Navacchio.

La quarta diretta a Prato Centrale e Pistoia in partenza alle 0.50. Il treno fermerà a Firenze Rifredi, Firenze Castello, Sesto Fiorentino, Prato Centrale, Prato Porta al Serraglio, Prato Borgonuovo e Montale/Agliana.

Nel caso in cui lo spettacolo dovesse prolungarsi, i treni partiranno comunque al termine del concerto, dopo l’arrivo degli spettatori in stazione.