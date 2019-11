Treni: sciopero del 29 novembre, Frecce regolari

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da un sindacato autonomo (Usb Lavoro Privato) dalla mezzanotte alle 21.00 di venerdì 29 novembre in adesione a uno sciopero generale. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni.

Sarà assicurato il collegamento Leonardo Express fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.



Lo sciopero non interessa il personale mobile (macchinisti e capitreno) della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia e il personale addetto alla circolazione e alla manutenzione della Direzione Territoriale Produzione Piemonte e Valle d’Aosta di RFI (Gruppo FS Italiane), nonché il personale di Blu Jet (Gruppo FS Italiane).



Informazioni su collegamenti e servizi consultabili sul sito web trenitalia.com, l’App Trenitalia e al numero verde gratuito 800 89 20 21; disponibili anche sui media del Gruppo FS Italiane – FsNews.it, FSNews Radio e l’account twitter @fsnews_it – nei punti informativi Trenitalia presenti in stazione, alle self service, nelle agenzie di viaggio convenzionate.



Sul sito web viaggiatreno.it sarà infine possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull’intera rete nazionale.