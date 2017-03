Investimento mortale sulla Roma - Firenze: treni bloccati a San Giovanni Valdarno 

Dalle 16.25 la circolazione ferroviaria fra Figline Valdarno e Montevarchi-Terranuova (linea convenzionale Roma – Firenze) è sospesa per l’investimento di una persona a San Giovanni Valdarno. Lo rende noto RFI, gestore dell’infrastruttura nazionale. Trenitalia comunica che è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito.