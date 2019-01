Neve e ghiaccio: treni in ritardo a Firenze

Trenitalia annuncia che a causa delle avverse condizioni meteo, con neve e ghiaccio in diverse zone della Toscana, numerosi treni in arrivo o in transito da Firenze stanno subendo ritardi consistenti. I ritardi riguardano sia i treni regionali che quelli ad alta velocità. Maggiori informazioni sul sito web e sui canali social di Trenitalia.

A causa del ghiaccio questa mattina è stato interrotto anche il servizio della linea 1 tramvia.

in aggiornamento