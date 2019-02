Treni: regionali in ritardo per guasto sull'Alta Velocità

Disagi per il ritorno a casa dei pendolari. Un guasto avvenuto sulla linea direttissima Firenze-Roma ha provocato ritardi per alcuni treni regionali in transito o in partenza da Firenze e diretti verso Arezzo e Siena. Come informa anche il servizio regionale Muoversi in Toscana.

RITARDI:

🕕 Reg 23521 previsto con ritardi sino a 20’.

🕕 Reg 3161 ancora fermo in linea DD previsto con ritardi sino a 120’

🕕 Reg 2315, +30’

🕕 Reg 11803, +40’

🕕 Reg 3099, sino a 45’ https://t.co/a5rr38iJ1M — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 26 febbraio 2019

Soono almeno tre i regionali che hanno accumulato ritardi di 40 minuti: sono il regionale 11993 da Firenze a Borgo San Lorenzo, l'11669 da Firenze a Chiusi e il 3165 da Firenze Santa Maria Novella a Foligno.

Rfi informa che le squadre di tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Che si è verificato tra Valdarno Nord e Renacci.

I problemi sono iniziati intorno alle 16.25. Intorno alle 18.25, ha dichiarato Rete Ferroviaria Italiana, il guasto è stato risolto. Lento ma progressivo il ritorno alla normalità.