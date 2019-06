Treni: entra in vigore l'orario estivo 

Domani entra in vigore l'orario ferroviario estivo e anche in Toscana sono diverse le novità introdotte per favorire i viaggi dei pendolari e dei turisti su richiesta della Regione e delle comunità territoriali. Fra queste, dal 16 giugno, l'inserimento della fermata alla stazione di Cecina del regionale 3130. Sarà, inoltre prolungata la periodicità dei treni estivi sulla Porrettana, il 6284 Pistoia-Porretta delle 9.21 e il 6249 Porretta-Pistoia delle 10.22, che resteranno in orario fino al 27 ottobre dando così un ulteriore impulso alla valorizzazione turistica del territorio

Sulla direttrice Firenze-Pisa - come già annunciato - dalla prossima settimana 9 treni regionali veloci fermeranno in via eccezionale anche a Empoli. Viene offerta così un'alternativa all'uso dell'auto a chi abitualmente utilizza la Fi-Pi-Li, strada quest'ultima interessata dai cantieri per la messa in sicurezza del tratto tra Montelupo e Ginestra fiorentina, con ovvie ricadute anche per i pendolari della linea, che, grazie ad una maggiore offerta di collegamenti con Empoli potranno godere di treni meno affollati.



