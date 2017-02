Writers all'assalto dei treni. Denunciati quattro studenti

Un gruppo di 11 giovani sono entrati la scorsa notte nell'area tecnica del Romito adibita alla manutenzione e deposito dei treni e hanno iniziato a dipingere alcune carrozze. Sul posto erano presenti gli agenti della polizia municipale, della Polfer e della protezione aziendale di Ferrovie dello Stato che sono intervenute per fermare gli atti vandalici.

Sono riusciti a bloccare quattro giovani. Era già da alcuni fine settimana che dei ragazzi accedevano all'area manutenzione per danneggiare i vagoni, per questo le forze dell'ordine hanno cercato di coordinarsi per fermare i vandali.

I quattro fermati, tre ragazzi e una ragazza, sono studenti, due del pistoiese e due pugliesi. Uno di loro era in possesso di hashish. Dopo essere stati identificati sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Le bombolette spray colorate sono state sequestrate.