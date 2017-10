Treni, circolazione rallentata tra Firenze e Pisa: ritardi e cancellazioni

Nel pomeriggio disagi alla viabilità ferroviaria sulla linea Firenze – Pisa per la caduta della linea area di alimentazione elettrica dei treni nei pressi di San Miniato. Cause in corso di accertamento. La circolazione è rimasta rallentata dalle 13.30 alle 17.30. I tecnici di Rfi sono intervenuti per ripristinare gli impianti e consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Durante i lavori la circolazione tra San Romano ed Empoli si è svolta su un solo binario. Coinvolti 24 treni Regionali: 12 cancellati totalmente o per parte del loro percorso mentre un'altra dozzina ha maturato ritardi fino a 60 minuti.