Trasporto su gomma, gli autisti: "Costretti a superare i limiti di velocità per rispettare i tempi"

Non ce la fanno più gli autisti di FS BusItalia a sostenere i tempi richiesti dall'azienda. Esiste un "cronico problema dei tempi di percorrenza di tutte le linee extraurbane che toccano Firenze - scrive la RSU di BusItalia in una lettera indirizzata alla dirigenza e agli enti locali - sia in entrata che in uscita, oltre anche ai trasferimenti a vuoto dai depositi Romito e ATAF Cure dei mezzi destinati a prendere servizio in Autostazione Busitalia; tali tempi sono inadeguati e non realizzabili su strada, causando una sistematica irregolarità d'esercizio che comporta anche forti pressioni e proteste dell'Utenza verso il conducente il quale si ritrova a essere parafulmine ultimo di tutte le criticità, ed a lavorare in condizioni di stress psico-fisico non più sostenibili".

La lettera della RSU parla poi dell'obbligo per gli autisti "di tenere una condotta di guida irregolare pur di rispettare i tempi; così non soltanto esponendolo a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ma soprattutto mettendo a repentaglio la sua incolumità, quella dei trasportati ed i beni aziendali". Quindi gli autisti di BusItalia sarebbero costretti a superare i limiti di velocità pur di rispettare le esigenze dell'azienda.

La RSU "chiede un urgente incontro risolutivo alla Città Metropolitana ed all'Azienda sulle problematiche esposte, visto il prossimo ripristino dell'esercizio invernale scolastico; altrimenti saremo costretti ad agire per la tutela delle condizioni di lavoro di tutti i colleghi".