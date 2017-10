Trasporti: con la tramvia a rischio cento lavoratori Ataf

"Ho presentato in consiglio comunale, il question time sul personale di Ataf e il loro passaggio a Gest (l'azienda che gestisce la tramvia), secondo gli accordi presi. L'assessore Giorgetti ha però affermato – spiega la consigliera di Art.1-Mdp Stefania Collesei – che tale accordo riguardava solo la linea 1, attraverso cui sono stati assunti 12 autisti e 6 regolatori. Sempre secondo l'assessore nella concessione successiva non compare più. E che comunque l'amministrazione sta lavorando per mantenere gli stessi livelli di chilometri su gomma". In sostanza circa cento dipendenti, tra autisti e addetti ai servizi, potrebbero essere a rischio con l'entrata in funzione delle linee 2 e 3.

Palazzo Vecchio però sembra voler sventare un taglio dei dipendenti Ataf. "L'amministrazione si sta impegnando con risorse da mettere in bilancio per evitare il taglio dei chilometri percorsi dai bus - ha detto il capogruppo dem in consiglio comunale Angelo Bassi -. Allo scopo di garantire il mantenimento dei posti Ataf".

In consiglio comunale anche il Movimento 5 stelle ha espresso le proprie perplessità sulla vicenda. "E' l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di governare del Pd - ha detto la consigliera pentastellata Arianna Xekalos - prima ha voluto costruire la tramvia per ridurre l'inquinamento e oggi è costretto a fronteggiare il problema dei possibili esuberi aumentando i chilometri su gomma, con tutte le conseguenze che sorgeranno".