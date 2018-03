Trasporti, nasce 'Unica Toscana': biglietti e abbonamenti di bus, tram e treni su un'unica carta elettronica

E' stata presentata ieri a Firenze 'Unica Toscana', la carta elettronica che consentirà di 'caricare' su un'unica carta, abbonamenti del treno, dell'Ataf e della tramvia, oltre che a carnet di biglietti di bus e tram.

Da domani, 1° aprile 2018, sarà possibile caricare sulla nuova carta gli abbonamenti Trenitalia regionali (settimanali, mensili ed annuali) ed ISEE, e quelli sovraregionali con almeno una località di partenza/arrivo all’interno dei confini della Toscana.

Nella stessa carta si potranno caricare anche gli abbonamenti annuali ATAF e Li-nea ('Unica Toscana' diventerà il supporto esclusivo per acquistare gli annuali: spariranno i tradizionali cartacei che saranno caricati direttamente sulla card), gli abbonamenti mensili ed i carnet da 10 biglietti ATAF e Li-nea.

A partire da oggi la tessera sarà rilasciata a chiunque ne faccia richiesta nelle biglietterie ATAF&Li-nea a Firenze (sportelli 8 e 9 biglietteria Firenze SMN, biglietterie di Via Alamanni, Via Pacinotti e Via Pratese) e nelle biglietterie delle stazioni ferroviarie di Trenitalia.

Per richiederla è necessario compilare l’apposito modulo (disponibile nelle biglietterie, su www.trenitalia.com e su www.fsbusitaliashop.it) corredato di foto, codice fiscale e di un documento d’identità. La tesserà funzionerà accostandola al validatore ad ogni salita a bordo, sia all’inizio del viaggio che per i successivi trasbordi.

La 'card' riconosce automaticamente i biglietti caricati, registra la validazione per gli abbonamenti in corso di validità e procede a scalare le corse, in caso di carnet. Sarà rilasciata gratuitamente fino ad agosto, poi il costo dovrebbe essere di 6 euro. E' stata realizzata, per ATAF&Li-nea, anche con il cofinanziamento della Regione Toscana.

Alla presentazione erano tra gli altri presenti il sindaco Dario Nardella, l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, l’ad di Busitalia Stefano Rossi e dal direttore passeggeri regionale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia.