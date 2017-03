Piazza delle Cure: il mercato trasloca

Un anno di lavori per la riqualificazione del mercato delle Cure. Il via ai lavori è previsto per questa estate, gli interventi di riqualificazione dovrebbero concludersi dunque entro l'estate del 2018.

Il progetto esecutivo della nuova piazza e della nuova viabilità è pronto per andare a gara (da ultimare il progetto esecutivo per la pensilina). I lavori saranno divisi in 9 fasi d’attuazione.

Nelle prime fasi, durante l'estate, si procederà alla demolizione delle vecchie strutture e i banchi del mercato si sposteranno in fondo a viale dei Mille, nell'area mercatale nei pressi dello stadio. Nell'intervento di recupero è prevista la realizzazione in piazza delle Cure anche un parcheggio da 56 posti auto.