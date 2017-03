Tramvia, sondaggio sul servizio: 87% dei passeggeri è contento  

La tramvia Firenze-Scandicci soddisfa. Con un gradimento arrivato all'87 % del campione – con giudizi di buono e ottimo – contro un 11 per cento ancora sufficiente. Il quadro emerge dall’annuale indagine di gradimento realizzata da GEST - gestore della tramvia - che dal 28 gennaio al 9 febbraio 2017 ha intervistato un campione rappresentativo di 541 passeggeri a bordo dei tram della Linea 1, per conoscere il giudizio dell'utenza sulla qualità del servizio.

"L’80% degli intervistati - si legge in una nota - dice di scegliere la tramvia perché comoda e affidabile e la quasi totalità degli intervistati (92%) ne apprezza la regolarità e la puntualità. Molto apprezzata anche la qualità e sicurezza del viaggio e la condizione dei mezzi (Che trova il 90% degli utenti soddisfatti) e la quantità e diffusione di informazioni alla clientela (Giudicate buone ed ottime dal 77% degli intervistati)".

“I risultati di questa indagine confermano la qualità del servizio – commenta Jean Luc Laugaa, amministratore delegato di GEST – Un apprezzamento che trova riscontro con la riconferma dei passeggeri che, anche nel 2016, si attestano intorno ai 13 milioni, 45 mila al giorno durante i feriali e 30mila durante i festivi”.

Secondo l’indagine la maggioranza dei passeggeri prende il mezzo per recarsi a lavoro (30%) e a scuola (23%). Il 24% utilizza la tramvia per fare acquisti e commissioni. Il 5% risultano essere turisti. Il 41% degli utenti risulta essere abbonato mentre il 43% utilizza il biglietto singolo (Sono aumentati coloro che utilizzano la Carta Agile e il biglietto SMS).

Continua positivamente il trend che vede la tramvia come mezzo ecologico. Il 23% dei passeggeri ha rivelato che, con l’arrivo della tramvia, ha smesso di utilizzare moto ed auto, e oltre il 77% degli intervistati apprezza la sostenibilità ambientale del mezzo.

Tra le criticità l’affollamento negli orari di punta (segnalato dal 14% degli intervistati), il 9% chiede più controlli e più cortesia da parte dei verificatori (servizio che anche sui tram viene svolto da Ataf) e il 10% segnala biglietterie automatiche non sempre funzionanti. Proprio su quest’ultimo aspetto GEST ha già programmato la sostituzione di tutte le emettitrici automatiche sulla linea 1. Saranno cambiate con l’avvio delle linee 2 e 3 e consentiranno acquistare il biglietto sia con il contante che con carte di credito.

“Siamo soddisfatti del lavoro che svolgiamo quotidianamente, risultati che ci stimolano ad impegnarci sempre di più per migliorare il servizio – dice Jean Luc Laugaa – Già adesso garantiamo in media una corsa ogni 4 minuti, il minimo tecnicamente possibile proprio per ridurre l’affollamento, con frequenze addirittura migliori della metropolitana di Parigi”.

“Aggiungo che siamo pronti per avviare la gestione delle linee 2 e 3. Abbiamo già tutti i nuovi 29 treni, sala di controllo, deposito e officine già predisposte ed è in corso la selezione del personale per assumere nuovi conducenti – conclude l'ad di GEST - Non appena saranno conclusi i lavori potremo avviare il servizio senza perdere un solo giorno”.