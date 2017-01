Tramvia, scatta il sondaggio per il nome alle nuove linee

Il sindaco Dario Nardella conferma quanto già annunciato durante la riapertura della direttrice Statuto-Careggi: dare nomi alle tramvie, sia quella verso Scandicci sia quelle in cantiere, legati a personalità illustri della città. Il primo cittadino ha aperto la consultazione via Facebook offrendo una rosa di possibilità. "Ieri (sabato per chi legge, ndr) abbiamo deciso con la giunta di dare a ciascuna delle 3 linee della Tramvia un nome che le leghi alla storia e all'identità di Firenze. Abbiamo stilato una rosa da sottoporre insieme al sindaco di Scandicci a una consultazione tra i cittadini e in tutte le scuole della città di Firenze (e di Scandicci per la linea 1). Questa è la rosa. Brunelleschi, Botticelli, Vespucci,Leonardo, Dante, Galileo, Elettrice Palatina, Giotto, Masaccio, Michelangelo, Medici. Voi intanto quale terna scegliete?"

Intanto continuano i lavori sulle linee 2 e 3 con relative modifiche alla circolazione. E nel prossimo futuro preoccupa la chiusura di Via Valfonda per cui l'amministrazione sta studiando strategie per evitare che si creino ingorghi verso la stazione di Santa Maria Novella.