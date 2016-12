Tramvia, in servizio durante le festività natalizie: attiva tutta la notte a Capodanno

Durante il periodo natalizio la tramvia non si ferma e, come di consueto, viaggerà tutti i giorni dalle 5.00 alle 00.30, garantendo il servizio anche Natale, S.Stefano, il primo dell'anno e all'Epifania. A Capodanno viaggerà per tutta la notte. Nei giorni feriali ci sarà un tram ogni 6 minuti, nei festivi passerà ogni 11 minuti.

Orari e frequenze nei giorni di festa:

-24 dicembre: ogni 6 minuti (Dalle 5.00 fino alle 2 di notte)

-25 dicembre: ogni 11 minuti (Dalle 5.00 alle 00.30)

-26 dicembre: ogni 9 minuti (Dalle 5.00 alle 00.30)

-Notte di Capodanno: Dalle 21.30 del 31 dicembre un tram ogni 9 minuti fino alle 5 del mattino

-1 gennaio: ogni 11 minuti (Dalle 5.00 alle 00.30)

-6 gennaio: ogni 8 minuti (Dalle 5.00 fino alle 2 di notte)