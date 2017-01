Tramvia, scatta il ribaltamento del cantiere in via Corridoni 

Lunedì 9 gennaio prenderanno il via le operazioni per il ribaltamento del cantiere della linea 3 in via Corridoni e il conseguente avvio dei lavori per la realizzazione della sede tranviaria sulla corsia lato piazza Dalmazia. Contestualmente, dalle 10 dello stesso giorno, verranno spostate le fermate Ataf che saranno collocate temporaneamente in piazza Dalmazia, all'altezza del ponte sul Terzolle.

Si tratta di una soluzione che resterà in vigore per una settimana, in attesa dell'apertura al transito di via di Rifredi. Lunedì 16 gennaio è stato infatti programmato lo spostamento del mercato da via di Rifredi in piazza Dalmazia. La data è stata concordata nel corso di un incontro presso gli assessorati della mobilità e dello sviluppo economico e i rappresentanti degli ambulanti. Oltre alla data del trasloco è stato condiviso anche il nuovo posizionamento dei banchi alimentari e di quelli di generi vari nella piazza. Dopo il trasferimento via di Rifredi sarà quindi recuperata alla viabilità di mezzi pubblici e privati: qui saranno collocate le nuove fermate delle linee Ataf 8-14 provenienti da viale Morgagni e le linee 2-20-28 provenienti da via Reginaldo Giuliani. I bus poi proseguiranno su via di Rifredi-via Bini per rientrare in via Corridoni.



Per quanto riguarda i mezzi privati, i veicoli provenienti da via Reginaldo Giuliani potranno continuare a svoltare in via Mariti oppure proseguire a diritto in via Corridoni e ancora imboccare via di Rifredi per poi rientrare in via Corridoni. I mezzi in arrivo da via Mariti non potranno invece svoltare in via di Rifredi: i veicoli sulla corsia di sinistra continueranno in viale Morgagni, quelli sulla corsia di destra imboccheranno via Corridoni. In via di Rifredi troveranno posto anche una quarantina di posti per la sosta a rotazione e il carico/scarico merci a servizio del centro commerciale naturale e di ulteriori posti per i residenti. Per istituire la nuova viabilità sarà invertito il senso di marcia in via di Rifredi. L'apertura alla circolazione di via di Rifredi fluidificherà la circolazione soprattutto nel nodo di piazza Dalmazia-via Corridoni che sarà alleggerita dal transito dei bus.