Tramvia, linea 2 in ritardo. Nardella sbotta: "Così niente soldi alle ditte"

Sopralluogo ai cantieri per il tunnel Strozzi-Strozzi, questa mattina, per il sindaco Dario Nardella e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti. Il tunnel, che passa in sotterranea tra i giardini della Fortezza da Basso, Villa Basilewsky e il ponte dello Statuto sul Mugnone, sarà lungo circa 320 metri, e sarà inaugurato il prossimo 31 maggio.

Il sopralluogo avviene a due mesi dall'inaugurazione dell'altro tunnel, quello Milton-Strozzi, aperto al traffico l'8 dicembre scorso. Entrambi i tunnel sbucano su viale Filippo Strozzi. Sindaco e assessore hanno fatto il punto sui lavori, ma la mattinata del sindaco è stata 'rovinata' dalle dichiarazioni di Fabrizio Bartaloni, presidente di Tram Spa, che gestisce i lavori per le linee 2 e 3 della tramvia.

NARDELLA RILANCIA: "TRAM E BIKE SHARING"

“Credo che ci saranno due diverse feste di inaugurazione. Per la 3 (Careggi-Stazione, ndr) non ci saranno problemi e i tempi di febbraio 2018 saranno rispettati - ha detto Bartaloni -. Per la 2 (Aeroporto-Stazione, ndr) c'è qualche difficoltà in più, penso che ci saranno un paio di mesi di ritardo”.

Parole che hanno fatto sbottare il sindaco Nardella. “Ritardi? Chi l'ha detto? Gli accordi prevedono febbraio 2018, in caso di ritardo niente soldi”, ha risposto il sindaco a Bartaloni. Il presidente di Tram Spa, da parte sua, ha motivato il possibile ritardo per le difficoltà dei cantieri in zona viale Redi, soprattutto quelli nell'area del Mugnone e per passare sotto al Palazzo Mazzoni.

A stemperare gli animi ci ha provato poi l'assessore Giorgetti: “Gli accordi sottoscritti parlano di fine lavori e messa in esercizio di entrambe le linee per febbraio 2018. Ma due mesi non mi sembrano un ritardo drammatico”. Ritardo che potrebbe comunque essere scongiurato, pensano già a Palazzo Vecchio, ricorrendo al potenziamento di turni extra e notturni.