Tramvia: gli autisti ottengono 4 posti riservati all'aeroporto

Dal 15 maggio Gest, la società che gestisce la tramvia, avrà quattro posti auto riservati presso l'aeroporto di Peretola per i proprio dipendenti. Questo il risultato raggiunto al termine dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio tra la stessa Gest e Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa, alla presenza di rappresentanti di Palazzo Vecchio.

Era da tempo che gli autisti della tramvia protestavano per chiedere quei posti riservati, per poter così permettere a chi inizia il turno all'alba o finisce la sera tardi di prendere l'auto in sicurezza senza dover andare fino al parcheggio Guidoni. “In alcuni orari ci sentiamo poco sicuri a dover arrivare fino al parcheggio”, avevano infatti lamentato più volte i sindacati nelle scorse settimane.

La richiesta dei parcheggi riservati all'aeroporto, di fatto a pochi metri dal capolinea 'Peretola', era anche uno dei punti per i quali gli stessi autisti hanno annunciato un nuovo sciopero di 4 ore per la metà di maggio.

Dopo l'accordo di ieri vedremo se l'agitazione verrà o meno confermata (gli autisti chiedono anche un'organizzazione dei turni diversa che concilii meglio i ritmi 'vita-lavoro' e agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti al trasporto pubblico per i familiari).

Grazie all'accordo Gest avrà a disposizione quattro posti auto riservati nel parcheggio di lunga permanenza, proprio a due passi dal capolinea della tramvia, dove i conducenti che iniziano il turno alle 4 del mattino e quelli che terminano intorno alle 1 di notte, potranno sostare e riprendere l'auto.

“Grazie a Toscana Aeroporti e al Comune di Firenze. Oggi abbiamo risolto un problema che ci stava molto a cuore”, ha commentato l'amministratore delegato di Gest Jea-Luc Laugaa.