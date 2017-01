Tramvia, torna l'idea del passaggio in superficie al Duomo

Si torna a parlare del passaggio in superficie della tramvia in piazza Duomo. Dalla pedonalizzazione di Matteo Renzi, nell'ottobre 2010, già oltre 6 anni fa, l'amministrazione comunale non è ancora infatti riuscita a proporre una soluzione che porti ad un efficace servizio del trasporto pubblico che passi dal centro storico.

La discussione l'ha riaperta su Repubblica, qualche giorno fa, il consigliere del quartiere 5 Filippo Ferraro (Pd). Oggi, sempre su Repubblica, è il presidente di Tram di Firenze (che sta costruendo le linee 2 e 3), a dire testualmente: “Il problema dell'attraversamento di Firenze torna alla ribalta perché non esiste altra città al mondo senza un servizio di trasporto pubblico in un centro chiuso ai mezzi privati”. Al passaggio in superficie al Duomo, ad ogni modo, si è sempre opposto il sindaco Dario Nardella (e prima di lui Renzi).

A breve saranno invece stanziati 5 milioni di euro, con fondi del governo, per lanciare il bando per elaborare il progetto di fattibilità che invece prevede il passaggio in sotterranea, sotto il centro di Firenze: in questo caso bisognerebbe andare molto in profondità (oltre i 20 metri) per evitare reperti storici e falda acquifera. L'ipotesi è un sottoattraversamento tramviario che parta da Rifredi, fermi a Santa Maria Novella, piazza Repubblica e Santa Croce e risalga sui lungarni, per poi proseguire verso Bagno a Ripoli.

Insomma, pare che in centro il trasporto pubblico (un "vero" trasporto pubblico, non incentrato soltanto sui bussini) non tornerà a breve: e pensare che un secolo fa, come si vede in foto storiche o si legge nei libri di Vasco Pratolini, la linea tramviaria passava già in tutta la città, al Duomo, in piazza Signoria, e arrivava pure a Fiesole e Settignano. Poi però si decise di smantellarla.