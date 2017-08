Redi-Belfiore: la tramvia trapassa Palazzo Mazzoni 

Avviati nei giorni scorsi, i lavori della Linea 2 vanno avanti. Toccando anche Palazzo Mazzoni. Ieri l'assessore comunale alla viabilità, Stefano Giorgetti, ha postato su Facebook il rendering di come la struttura verrà modificata per permettere il passaggio dei Sirio tra la stazione e l'aeroporto di Peretola. Un passante, vicino al nuovo hub dell'Alta Velocità, che si inserisce nella viabilità tra Viale Redi e Viale Belfiore. "Ecco come sarà il Palazzo Mazzoni una volta terminati i lavori per il passaggio della tramvia e per il recupero dell'edificio. Il palazzo nell'occasione sarà oggetto di un importante progetto di riqualificazione concordato con la Sovrintendenza e che prevede, tra l'altro, l'eliminazione delle porzioni aggiunte successivamente e che avevano finito per snaturare l'edificio originario. La facciata sarà recuperata, vetrate comprese. Ecco il rendering di come verrà e la foto di come era"